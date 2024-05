Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de maio de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h08 desta quarta-feira (8).







ADENILDE DE MOURA DA SILVA - 74 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

CRISTINA DE OLIVEIRA SAMPAIO - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





DIRCE DA SILVEIRA BALESTRE - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





FRANCISCO JOSE PINTO CARDOSO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





JOSE APARECIDO FERNANDES - 67 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE CELESTRINO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





VILMA DA RIVA FIORAVANTI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





ADALVA PEREIRA LIMA DE ASSIS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADRIANO DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALCIDES GOMES DA SILVA - 86 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA BUZZO MARTINS - 98 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO CARLOS PANTOJO - 70 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO GARBUIO - 74 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DJALMA MAMEDIO RODRIGUES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DORVAL JOSE GODOY - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:





ESTEFANA SANCHES LAMBERTI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





IVONE BERTOLINA DOS REIS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO BORTOTO FILHO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





JOSEFA FERREIRA DE SOUZA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 18:00

Local do Velório: RESIDENCIA - RUA ANTONIO BALDO, 115 LUIS DE SA

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAURINDA SOARES DE LIMA - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LAZARO SOARES MORAIS - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LUIS CARLOS DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ LOPES DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA PEREIRA TREVISOLI - 68 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CANDIDA VIDAL FERREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: CEMIT. DISTRITAL LAJEADO BONITO

Situação: VELANDO





MARIA CASTORINA RIAS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação: VELANDO





MARIA DELFINO DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





PAULO PEREIRA DO CARMO - 81 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SELMA APARECIDA DA ROSA BARBOSA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





TEREZINHA FERREIRA DE PAULA - 75 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VALDECI NEVES - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 08/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





WANDA DALCOLLE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ANTONIO AUGUSTO PESSAN - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 18:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CELINA PIRES DA SILVA ROSTIROLA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 06/05/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CLAUDEMIR POLI - 60 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DONISETE MENDES DE OLIVEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EDIVALDO TEIXEIRA LOPES - 45 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELDER ORITA - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





INES ALBERTINI PEREIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 06/05/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





JOSE CZIGLER FILHO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 06/05/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE ROMAO ALVES - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JUDITH ZARESCHI DIAS - 77 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





KEYKO ROSADO SUEIRO - 50 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA MARILENE FERREIRA DA SILVA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 06/05/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA OZIMA DE SOUZA - 79 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARINA GABRIELA PEREIRA - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 06/05/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MATTEO JOSE DIAS DE MATOS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ORLANDO MESQUITA FILHO - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/05/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





SONIA MARIA DO NASCIMENTO ASSIS - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/05/2024

Data e Horário do Velório: 07/05/2024 - 15:00

Local do Velório: PAROQUIA MAE DA DIVINA PROVIDENCIA JOSÉ NOGUEIRA FRANCO, 435

Data e Horário do Sepultamento: 08/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO