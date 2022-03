Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h23.



OTILIA ALVES DE OLIVEIRA - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SAKUKO SATO AKAICHI - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





NATALIA GONCALVES COELHO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 15H30

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





LUIZ CARLOS RAMOS - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GELSON RIBEIRO LAGO - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA KARPEN KOSKOSKY - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO CORDEIRO DOS SANTOS - 57 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE SOARES DA SILVA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE APARECIDO SALINES - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GENTIL VILELA DE CARVALHO - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARTA REGINA SILVA FRANCO - 53 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADELIA MATTEUZZI SOUZA - 90 anos - LONDRINA



Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 23H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





REGINA FERNANDES COSTA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAÍSO





CLAIR MIDORI NOMURA - 62 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 18H00

Local do Sepultamento: LALUCE





PEDRO CANDOTI - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





EMANUELLE CRISTINE MACHADO ALVES - 22 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO PINTO DA SILVA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





ELIAS JOSE ALVES - 42 anos - JAQUAPITÃ

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ





ADALTO APARECIDO SAGRES - 60 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ





LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO