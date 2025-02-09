Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h32 deste domingo (9).
BENEDITO GRACIANO - 84 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ORLANDA MATELLA FERNANDES PINTO - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação:
VANDA BARAO DA SILVA - 79 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
YAGO MOREIRA DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 09/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DOMINGOS DOS SANTOS - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 08:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. JOSÉ BOLOTARI
Situação: SEPULTADO
ELIEZER ANTONIO DO BONFIM - 86 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
HELENA PAIOLA DA SILVA - 73 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JORGE PEREIRA DOS SANTOS - 76 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTO ANTONIO DA PLATINA
Situação:
JOSE DOS SANTOS COIMBRA - 73 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LAERCIO JACINTHO RODRIGUES - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 22:30
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LAURINDA NESTERAKI DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA
Situação: VELANDO
LUIZA ODETE TEODORO - 67 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LUZIA RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE MAUÁ DA SERRA
Situação: VELANDO
MARIA VIANA TEZONE - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 10:30
Local do Velório: RUA:MATO GROSSO , 806 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
MILTON ALVES OLIVEIRA - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
RUTH MARGARIDA ALVES TRINDADE - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 08:00
Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS-RUA JOSE MARIA MARTINS PEREIRA, Nº500
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
SEBASTIAO FERREIRA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/02/2025
Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
AGDO APARECIDO LOPES - 47 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTO ANTONIO DA PLATINA
Situação:
CONCEIÇAO MARQUES GARCIA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
FRANCISCO LOPES ROSA - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE
Situação: SEPULTADO
FUMIE TAMURA ASAOKA - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
GABRIEL DOS SANTOS GOULART BORGES DE OLIVEIRA - 0 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - 52 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LUIZ KIYOMI MARUTANI - 62 anos - ARAPONGAS/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ARAPONGAS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ARAPONGAS
Situação:
LUIZ SONODA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
MARIA INES PINHA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
PAULO DE ASSE - 67 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
PEDRO RODRIGUES - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
RENI PEDRO FRANCHINI - 60 anos - ARAPONGAS/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
VALDIR MANOEL - 49 anos - QUATIGUA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
WELINGTON JOSE DE VASCONCELOS - 54 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
APARECIDA CANDIDO MORAES - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
ARNALDO DOS SANTOS - 97 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
ARNO LOURENÇO SCHAEFER RAIMUNDO - 0 anos - FAXINAL/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FAXINAL
Situação:
ELZA DOS SANTOS MADEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 01:00
Local do Velório: R.APARECIDA FARLY PIANTINI, 89 JD. PLANALTO
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
ERIK DA ROCHA GOMES - 14 anos - SALTO DO ITARARE/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
HELENA FATIMA DE PAULA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JOANA ROSA MOREIRA DE ALMEIDA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
JOAO BERTONCINI - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
JOAO NAVARRO - 76 anos - URAI/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAI/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE URAI
Situação:
JOSE DE LIMA E SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DESPEDIDA NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JOSE EDIS LEITE MACIEL - 87 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LIVIA MARIA BONTORIN SUTIL - 0 anos - SÃO JERONIMO DA SERRA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SÃO JERONIMO DA SERRA
Situação:
LUIZ FERREIRA DA SILVA - 69 anos - TOMAZINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: TOMAZINA
Situação:
MARCIA MARGARETE DE SOUZA MONTANHER - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
MARIA ODETE BATISTA DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
NM - ELLEN LAIANY SANTOS SILVA - 0 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
SIDNEY DOMINGOS DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
SUELI RAMOS VENDRAMETO - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO