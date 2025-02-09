Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h32 deste domingo (9).





BENEDITO GRACIANO - 84 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ORLANDA MATELLA FERNANDES PINTO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:





VANDA BARAO DA SILVA - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





YAGO MOREIRA DOS SANTOS - 8 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 09/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DOMINGOS DOS SANTOS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 08:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. JOSÉ BOLOTARI

Situação: SEPULTADO





ELIEZER ANTONIO DO BONFIM - 86 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





HELENA PAIOLA DA SILVA - 73 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JORGE PEREIRA DOS SANTOS - 76 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





JOSE DOS SANTOS COIMBRA - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAERCIO JACINTHO RODRIGUES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 22:30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAURINDA NESTERAKI DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO





LUIZA ODETE TEODORO - 67 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA RODRIGUES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE MAUÁ DA SERRA

Situação: VELANDO





MARIA VIANA TEZONE - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 10:30

Local do Velório: RUA:MATO GROSSO , 806 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





MILTON ALVES OLIVEIRA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





RUTH MARGARIDA ALVES TRINDADE - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 08:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS-RUA JOSE MARIA MARTINS PEREIRA, Nº500

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





SEBASTIAO FERREIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2025

Data e Horário do Velório: 09/02/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AGDO APARECIDO LOPES - 47 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





CONCEIÇAO MARQUES GARCIA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO LOPES ROSA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





FUMIE TAMURA ASAOKA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GABRIEL DOS SANTOS GOULART BORGES DE OLIVEIRA - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - 52 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ KIYOMI MARUTANI - 62 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS

Situação:





LUIZ SONODA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA INES PINHA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





PAULO DE ASSE - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





PEDRO RODRIGUES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 08/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





RENI PEDRO FRANCHINI - 60 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDIR MANOEL - 49 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WELINGTON JOSE DE VASCONCELOS - 54 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDA CANDIDO MORAES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ARNALDO DOS SANTOS - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ARNO LOURENÇO SCHAEFER RAIMUNDO - 0 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FAXINAL

Situação:





ELZA DOS SANTOS MADEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 01:00

Local do Velório: R.APARECIDA FARLY PIANTINI, 89 JD. PLANALTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ERIK DA ROCHA GOMES - 14 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





HELENA FATIMA DE PAULA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOANA ROSA MOREIRA DE ALMEIDA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO BERTONCINI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO NAVARRO - 76 anos - URAI/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE URAI

Situação:





JOSE DE LIMA E SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE EDIS LEITE MACIEL - 87 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LIVIA MARIA BONTORIN SUTIL - 0 anos - SÃO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO JERONIMO DA SERRA

Situação:





LUIZ FERREIRA DA SILVA - 69 anos - TOMAZINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TOMAZINA

Situação:





MARCIA MARGARETE DE SOUZA MONTANHER - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA ODETE BATISTA DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NM - ELLEN LAIANY SANTOS SILVA - 0 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SIDNEY DOMINGOS DOS SANTOS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 06/02/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SUELI RAMOS VENDRAMETO - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO



