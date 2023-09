Falecimentos dos dias 8 e 9 de setembro de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) dos dias 8 e 9 de setembro de 2023 em Londrina e região.





EDUARDO KOTAKA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

FRANCISCA RODRIGUES ESCAME - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





IRENE DE OLIVEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOSE CARLOS SACAMOTO - 56 anos - LIDIANOPOLIS/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA - 81 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA FERREIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





ORLANDO COLOGNESI FILHO - 68 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORZIELA FERREIRA DA ROSA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





SHOJE DOI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ADILTON LIBERATO DIAS - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ALCIDES BORATTO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANA LIRA DA COSTA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANEZIA FELIX DOS SANTOS DURSO - 63 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO - COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO ZARA - 65 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO MUNHOZ - 76 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARGEMIRO MARTINS DUTRA - 70 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CARLOS PEREIRA GOULART - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CARMELITA DO NASCIMENTO SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 15:00

Local do Velório: AV:JOSE RODRIGUES MARTINS , IG.CATOLICA DO MISTER THOMAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CLEONCIO FERNANDES - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ELIETE TEREZINHA RIGONI PINTO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IRACY FUJARRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JANG DEGUIMARE RODRIGUES DA SILVA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: MUN. DE TAMARANA

Situação: VELANDO





JOAO GARCIA BATISTA - 54 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JONAS SILVA ROSA - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JORGE DE OLIVEIRA - 80 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE TAMARANA

Situação:





JOSE PEREIRA DE ARAUJO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LEONILDO MINUCELLI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARINGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LILIAN ARAUJO PIROLLA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 14:30

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





LUIZ CARLOS PAULINO - 53 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:





LUZIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 08/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS (INÍCIO DO VELÓRIO AS 12:00)

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA FERREIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





MARIA CLAUDIA RAMOS STASIAK - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 13:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





MARIA DAS DORES MENESES COSTA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 10:00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA - RUA MATO GROSSO, Nº 806

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/09/2023

Data e Horário do Velório: 09/09/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO