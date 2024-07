Falecimentos dos dias 13 a 15 de julho de 2024 em Londrina e região

Mulheres agridem motorista de aplicativo e roubam veículo na região de Maringá

Quatro mulheres agrediram um motorista de aplicativo e roubaram o veículo dele, por volta das 23h deste sábado (13), em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá). De acordo com as informações da PM (Polícia Militar), o motorista estava bêbado.