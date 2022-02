Falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h10.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MARIA DE JESUS TAVARES - 79 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

MARIA AUGUSTA DO CARMO - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





OSCAR JONAS GALVÃO - 69 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ALVORADA DO SUL





RENE MITIO OGATA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





Continua depois da publicidade

ADELIA BARBARA DE MATTOS CORREA - 99 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/02/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





NOEMIA DA SILVA ESTEVAM - 78 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ANDIRÁ





VERONICA SERAFIM DA SILVA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CARLOS UCHOAS RABELO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LEVINO LUIZ DE SOUZA - 79 anos - IBAITI

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CHIYOMI NISHIHARA - 89 anos - CURITIBA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANTONIO RIBEIRO NEVES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





HISAE MATSUMOTO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





LUIZ TEIXEIRA COELHO - 52 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DJALMA EUGENIO GUARDA NETO - 16 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICPIO DE JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE JATAIZINHO





MARIA APARECIDA SERAPIAO STOCA - 72 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 09/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: