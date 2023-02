Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANIBAL PEREIRA - 78 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 10/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:

MANOELA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA - 16 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/02/2023

Data e Horário do Velório: 10/02/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARCIANA MESSIAS DOS SANTOS - 74 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 10/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ZULMIRA PAVON CONCOLIN - 97 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 10/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ABEL ALVES FEITOSA - 94 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

ADRIANO HENRIQUE VIRISSIMO - 45 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALBERTO MASSAYUKI HAYASAKA - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório: 10/02/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

ALBINO DE OLIVEIRA BRANCO NETTO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/02/2023 - 17:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO CARLOS FERREIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FABIANA RODRIGUES SOARES - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/02/2023

Data e Horário do Velório: 09/02/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 10/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO