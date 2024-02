Falecimentos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (28).







IRMA DA SILVA PEREIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS - 82 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 27/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: