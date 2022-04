Londrina: morre a professora de canto Walkyria Côrtes Ferraz

Faleceu no sábado (9) a professora de canto Walkyria Côrtes Ferraz, 90 anos. Foram mais de 70 anos dedicados à música, trajetória que a consagrou como Madrinha do Festival Internacional de Música de Londrina, evento que ela ajudou a criar.

Nascida em Curitiba em 1932, Walkyria planejava ser cantora lírica e para realizar o sonho de estudar canto na Escola de Música e Belas Artes do Paraná começou a ter aulas de piano aos 13 anos. Nesse mesmo período, entrou para o Coral da Catedral de Curitiba grupo no qual permaneceu até completar 25 anos e se casar com o médico londrinense Alceu Serpa Ferraz (falecido em 2013). Os dois se conheceram na época em que ele foi morar na capital para cursar medicina e juntos tiveram cinco filhos.

Após morar em São Sebastião da Amoreira e São Paulo, o casal se mudou para Londrina e após sete anos afastada da música, Walkyria voltou a estudar com o Andréa Nuzzi (maestro autor do Hino de Londrina). Os dois montaram juntos um conjunto vocal chamado Escala de Seda e após a morte dele ela foi convidada para ser ensaiadora do coral da UEL, que estava em processo de formação.





Anos mais tarde passou a dar aulas individuais de canto, atividade com a qual se tornou conhecida em toda a região e manteve até pouco antes da pandemia, em 2020.





