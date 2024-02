Morre, aos 97, Luiza Trajano Donato, a fundadora do Magazine Luiza e tia de Luiza Helena

Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato morreu nesta segunda-feira (12), aos 97 anos, em Franca (a 400 km de São Paulo). Todas as lojas em Franca ficaram fechadas.



Tia da empresária Luiza Trajano, ela morreu em sua própria casa, de causas naturais. Sempre apontada como uma talentosa vendedora, teve papel primordial na trajetória empresarial que a família empreendeu a partir do surgimento da primeira loja.

Luiza Trajano Donato, também conhecida como Tia Luiza, nasceu em 20 de setembro de 1926 e foi casada com Pelegrino José Donato, que morreu em 2018 aos 94 anos e com quem fundou a tradicional marca varejista.



Após o casamento, em 1956, o casal decidiu investir as economias na compra de uma humilde loja de presentes em Franca, A Cristaleira, que veio a dar origem ao Magazine Luiza, no ano seguinte.

O nome da rede foi escolhido em um concurso promovido em uma emissora de rádio. A ideia era batizar o estabelecimento a partir de sugestões dos ouvintes, que decidiram indicar justamente o nome da vendedora, já muito conhecida na cidade paulista.



"Em uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem, exclusivamente, à casa e à família, ela ousou ao batalhar para realizar o sonho de empreender", diz trecho de comunicado da varejista.

A rede, com o passar dos anos, começou a crescer de forma gradual. Em 1976, comprou as Lojas Mercantil e abriu as primeiras filiais no interior do estado.

Os dois comandaram os negócios até o começo dos anos 1990, quando a sobrinha Luiza Helena, que já trabalhava desde a adolescência na empresa, foi escolhida por Tia Luiza para assumir a empresa, o que proporcionou a expansão da rede de lojas -até então centrada em São Paulo e Minas Gerais- e a transformou em uma das maiores da América Latina.



"Gente, hoje, com muita tristeza, nos despedimos da Tia Luiza, uma das maiores referências na minha vida, pelo seu exemplo de força, trabalho e determinação! Obrigada por tudo! Te amo, Tia", escreveu Luiza Helena em suas redes sociais. A empresária integra o conselho editorial da Folha de S.Paulo.

Com Luiza Helena, por exemplo, foram criadas as primeiras lojas virtuais, o que iniciou a digitalização do grupo, hoje composto por mais de 30 empresas.



Quando o Magazine Luiza inaugurou quase 50 lojas simultaneamente em São Paulo, em 2008, mesmo afastada do dia a dia da rede, Luiza Trajano Donato se encontrou com funcionários e pediu que atendessem todos de forma igualitária.

"Quero pedir a vocês, como boa vendedora que fui, para sempre atender o freguês da melhor maneira possível, sem olhar se ele é branco, preto, pobre, rico, bonito ou feio. Atender com todo o carinho, não importa se um esteja usando salto e outro chinelo de dedo. Atender com educação, não tapear o cliente, não mentir de jeito nenhum. Se vocês quiserem crescer na vida, sejam sempre sinceros e honestos", disse.



O IPO (oferta inicial de ações) do Magazine Luiza ocorreu em 2011, ano em que comprou a rede Baú da Felicidade.

Quatro anos depois, a sobrinha Luiza Helena deixou o cargo de CEO para seu filho Frederico e passou a ocupar o posto de presidente do conselho.



A receita líquida do Magazine Luiza no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 8,6 bilhões. Em dezembro do ano passado, a empresa lançou o Magalu Cloud, a primeira nuvem em hiperescala no país, com objetivo de ampliar a digitalização de companhias de todos os portes e reduzir de 30% a 75% os custos das empresas no Brasil.



Quando a fundadora completou 97 anos, em setembro, Luiza Helena foi às redes sociais homenagear a tia, qualificada por ela como uma mulher de "luta, força, trabalho, determinação".



Presidente do grupo Casas Bahia, Renato Franklin afirmou em suas redes sociais que o mundo dos negócios perdeu uma de suas maiores referências.



"Luiza Trajano Donato não foi apenas uma pioneira no varejo, mas uma fonte de inspiração para todos nós, concorrentes e admiradores. Sua visão e dedicação transformaram não apenas uma empresa, mas todo um setor, tocando a vida de milhares de pessoas", disse.



O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou que a fundadora do Magazine Luiza "contribuiu para colocar o nome de Franca em destaque nacional".



"Foi uma mulher visionária e que muito fez por Franca, não apenas no desenvolvimento, como também em causas sociais. Deixo aqui meu profundo pesar a todos os familiares", disse.



O Sesi/Franca Basquete, tradicional clube da modalidade no país, informou receber a notícia da morte com "profundo pesar". "Seu legado como visionária e líder inspiradora será lembrado com eterna gratidão. Que sua alma descanse em paz."



Luiza Trajano Donato não deixa filhos. O corpo foi velado desde a manhã desta segunda no Velório São Vicente de Paulo e enterrado à tarde no Cemitério da Saudade de Franca.



"A empresa criada por tia Luiza demonstrou, ao longo de seus mais de 65 anos, uma incrível capacidade de se transformar, se renovar sem abrir mão de seus valores. E, assim, perenizar o sonho e cumprir a missão de sua fundadora", conclui o comunicado da rede sobre a fundadora.