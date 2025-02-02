Morre bispa Keila Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo

Morreu neste sábado (1º), aos 52 anos, a bispa Keila Ferreira, uma das lideranças da Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo.





Ela era casada com o bispo Samuel Ferreira e tinha dois filhos, o pastor Manoel Ferreira Neto e a evangelista Marinna Ferreira, além de dois netos.





Bispa Keila era muito conhecida no meio evangélico, com 321 mil seguidores no Instagram. Era presidente da Ciben (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional), do Corafesp (Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo) e do Ideas (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social).





A causa da morte não foi divulgada, assim como informações sobre velório e sepultamento.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nota de pesar neste domingo (2).





"É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus do Brás. Esposa do bispo Samuel Ferreira, sua partida precoce é sentida não apenas pela família, mas por toda a comunidade, a que tanto se dedicou", afirmou.





O presidente disse que a bispa era referência de "fé inabalável e amor genuíno ao próximo". E que a vida dela foi marcada pelo compromisso "incansável em servir".





"Neste momento tão doloroso, elevo minhas orações a Deus, pedindo que Ele proporcione conforto, força e consolo à família Ferreira, à Igreja e a todos os amigos que estão sofrendo com essa perda inesperada. Que a memória da bispa Keila seja um exemplo vivo para todos", finalizou.





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também lamentou a morte.





"Recebi com pesar a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, que teve uma vida dedicada ao Senhor e compreendia bem o sacrifício de Cristo na cruz. Minha solidariedade a todos os irmãos e irmãs da Assembleia de Deus do Brás, ao bispo Samuel, seus familiares e amigos. Que a dor vire saudade e esperança na vida com Cristo."



