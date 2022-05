Morre secretário da Educação de Arapongas, o professor Peta, aos 70 anos

O secretário municipal da Educação de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), Luiz Roberto dos Santos, morreu nesta sexta-feira (13), aos 70 anos. O professor Peta, como era mais conhecido, foi atendido no Honpar (Hospital Norte do Paraná), na última segunda-feira (9), com sintomas de dengue. Depois, foi encaminhado para o Hospital do Coração em Londrina, onde teve complicações e acabou encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na quinta-feira (12), as primeiras informações deram conta de que seu quadro era de miocardite. Com mais complicações, Peta não resistiu e faleceu no início desta noite.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Até a nota de divulgação do falecimento pela prefeitura, local e horário de sepultamento ainda não haviam sido definidos.



Continua depois da publicidade





Peta tomou posse como secretário da Educação em 10 de junho de 2019. Ele deveria ter assumido em fevereiro, mas aguardava o processo de conclusão de aposentadoria junto à secretaria de Estado da Educação. Ele nasceu em Presidente Bernardes, interior de São Paulo, e desde jovem manifestou interesse pelo esporte. Primeiro como jogador de futebol e, já em Arapongas, em 1970, de basquetebol. O esporte o levou a cursar Educação Física pela antiga Faficla (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas), onde conheceu a também atleta e miss Apucarana (Centro-Norte), Márcia Claro. Casaram-se e tiveram três filhos.





Dedicou a vida à educação. Desde 1973, atuou em vários municípios da região. Em 1983, passou a atuar como professor no Colégio Estadual Emílio de Menezes, onde chegaria a diretor, cargo que ocupou por 13 anos. Aceitou o desafio de ser secretário “por acreditar que a educação é o melhor caminho para transformar o mundo”.

Continua depois da publicidade