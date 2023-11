Obras no Aeroporto de Londrina atingem 10% de conclusão, aponta CCR

As obras do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina (LDB), avançam em ritmo animador e já atingiram 10% de conclusão em pouco mais de dois meses de trabalho. As melhorias já realizadas no terminal administrado pela CCR Aeroportos, anunciadas em agosto de 2023, estão acima da média esperada para o período, que era 6%.





Conforme destaca o gerente da obra, Gustavo Anfra, mais de 200 trabalhadores estão diariamente no local para prestar um serviço de excelência. De acordo com o responsável, o aterramento do solo está sendo concluído para a construção de um novo pátio com capacidade para seis aeronaves.

A reforma do terminal de passageiros também já começou. Até o fim de 2024, os usuários do aeroporto terão um local ainda mais moderno e confortável, ampliado de 8.400m² para 12.000m², com desembarque pelo térreo e área de embarque no pavimento superior. O espaço possibilitará a chegada de novas lojas e opções de alimentação.





“Garantir a entrega de um aeroporto cada vez mais completo é a missão da CCR Aeroportos, por isso estamos acompanhando cada passo. Londrina é uma das principais cidades do nosso estado e terá um aeroporto com novos espaços para seguir auxiliando no desenvolvimento da economia”, afirmou Anfra.



Obras importantes





A CCR Aeroportos investirá R$ 185 milhões para realizar as obras no Aeroporto de Londrina. Desde que assumiu a gestão do terminal, em março de 2022, diversas obras já foram realizadas, como melhorias na climatização, iluminação e reforma de sanitários.





Na atual fase de obras estão previstas as adequações da área de escape da pista à legislação vigente, implantação de duas pontes de embarque e preparação da infraestrutura necessária para a instalação do ILS (Instrument Landing System, em português: Sistema de Pouso por Instrumento), pelos órgãos responsáveis.