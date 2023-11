Sandro Alex garante que Aeroporto de Londrina terá ILS

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, garantiu, nesta terça-feira (14), que o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, contará com o aparelho de ILS, que auxilia a pousos em condições climáticas desfavoráveis.





Desde que a CCR Aeroportos anunciou as obras de reforma e ampliação do terminal aeroportuário, um investimento de R$ 185 milhões, a instalação do equipamento voltou a ser objeto de discussões e polêmica.

Publicidade

Publicidade





Contrariando o que vinha afirmando o prefeito Marcelo Belinati, no início de setembro o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da FAB (Força Aérea Brasileira), informou que não há previsão para a aquisição e instalação do ILS CAT I no aeroporto de Londrina.





O Decea concluiu que os equipamentos já disponíveis no terminal estão adequados às necessidades operacionais para a cabeceira 13, a principal pista usada para pousos e decolagens.





Nesta terça-feira, em viagem a Londrina, onde participou da 20ª edição do Encontros Folha, Sandro Alex garantiu a instalação do equipamento. “O edital (de concessão do aeroporto) prevê a infraestrutura e é a empresa que executa a infraestrutura, mas é o órgão de controle que coloca o equipamento. Ainda que alguém de lá discorde, a não execução implica um processo de improbidade”, disse o secretário. “O governo do Paraná é não só o fiscal, como é o avalista do ILS. Eu sou o avalista, então quero garantir que Londrina terá ILS ou alguém vai ter que ir para a cadeia.”