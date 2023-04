Obras operacionais em rompimento de rede impedem desabastecimento de água em Maringá

A Sanepar informou que equipes trabalharam de forma emergencial no rompimento de rede registrado no cruzamento das avenidas Paraná e Horácio Raccanello, em Maringá.





As obras, conforme a companhia, foram iniciadas na manhã desta terça-feira (18) e seguiram até o período da tarde. As equipes, portanto, retomaram as obras manhã desta quarta-feira (19).

As causas da ocorrência continuam a ser investigadas. A liberação das vias, porém, ficará a cargo da Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.





A Sanepar esclarece que a tubulação rompida é uma rede de distribuição de 200 mm e não uma adutora de grande porte. Não houve desabastecimento de água na cidade, uma vez que foram realizadas manobras operacionais no sistema.





O conserto da tubulação e o aterro do local devem ser concluídos até o início da tarde.





A Sanepar reitera, ainda, que a ocorrêncoa registrada perto do Avenida Center, na Horário Racanello em Maringá, nada relação com redes de água ou esgoto. Trata-se de galeria pluvial, que tem gestão da Prefeitura Municipal.