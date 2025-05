Obrigavam a dar golpe fingindo ser modelo, diz brasileiro traficado na Ásia

Um dos brasileiros que foi vítima de tráfico humano em Mianmar, contou como era a rotina de torturas, e o que precisava fazer para aplicar golpes a mando da máfia chinesa.



Phelipe de Moura Ferreira, 26, contou que fingia ser uma modelo chinesa e contatava mulheres e homens brasileiros. Sob ameaças e tortura, ele era forçado a aplicar golpes digitais. As vítimas eram atraídas por meio do Instagram e WhatsApp.

"Falando nisso, gente, tomem cuidado, tá bom? Se algum modelo de Taiwan, alguma pessoa de Taiwan, entrar em contato com vocês, cuidado! Tá bom? Porque são esses golpistas", explicou, em um relato nas redes sociais, com o intuito de alertar as pessoas.

Nas mensagens, a "modelo" dizia ser chinesa e moradora de Bangkok, na Tailândia. O brasileiro relatou que ficou quatro dias escrevendo o roteiro que usaria nos golpes.



"Todo dia eles torturaram pessoas. Colocavam música chinesa muito alta e levavam as pessoas para uma sala do RH, onde eram espancadas. Eu tinha meta para bater. A primeira foi de US$ 5 mil e antes da fuga estava em US$ 10 mil", disse Phelipe de Moura Ferreira, 26.

Os brasileiros ficaram mais de três meses reféns após aceitarem supostas propostas promissoras de emprego na Tailândia. Phelipe e Luckas ficaram presos em uma fábrica em Myawaddy, entre outubro e novembro de 2024, onde eram forçados a trabalhar 15 horas por dia.



Phelipe disse que já conhecia o caso de Luckas Viana dos Santos quando recebeu a proposta de emprego.

"Eu não conhecia o Luckas. Eu tinha visto a reportagem do Luckas, mas não imaginei que iria para o mesmo lugar. Eu recebi a proposta quando estava no Uruguai trabalhando. Como eu já tive uma experiência com uma empresa chinesa, e a proposta era muito boa, muito atraente, eu resolvi ir", explicou.

"Eu percebi que tinha algo estranho quando a gente trocou de carro. Foi nessa hora que eu mandei mensagem para um amigo, e mandei minha localização. Após a troca, eu fui dormir em um hotel, quando foi 8h a chefe da empresa entrou em contato e disse que outro carro iria me buscar. Eu estava desconfiado, mas não resisti. Me levaram para uma casa no meio do nada, depois andei de carro por mais umas 3 horas e cheguei em um campo [...] vi um monte de cara armado", conta Phelip.



O brasileiro mostrou, ainda, hematomas nas pernas, mas disse que "não sofreu tanta agressão". "Fiz o máximo para não ser agredido", relatou.

Atraído por proposta de R$ 2.000, Phelipe foi obrigado a assinar um contrato quando chegou ao cativeiro.





"Eu assinei o 'contrato', porque o contrato é falso, e aí foi lá que percebi que eu tinha caído numa cilada, porque o salário que eles tinham comentado comigo, que era de R$ 2.000, para falar a verdade, era R$ 780. E lá no contrato estava explicando que a gente não tinha salário, que a gente tinha só uma comissão e que a gente tinha que trabalhar para receber essa comissão", explicou.