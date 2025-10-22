Observação astronômica reúne 200 pessoas em Londrina na madrugada desta quarta

Na madrugada desta quarta-feira (22) cerca de 200 pessoas acompanharam a passagem da chuva de meteoros Orionídeas (Orionids, em inglês) em um evento gratuito organizado pelo GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina). Além das observações de meteoros, quem esteve presente também visualizou os planetas Saturno e Júpiter.





O encontro ocorreu na Estrada do Limoeiro (Zona Leste), fora do centro urbano, devido à poluição luminosa que a cidade oferece. Outro fator que ajudou na observação dos astros foi a baixa iluminação da lua, que aproximou-se dos 2%.



