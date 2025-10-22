Pesquisar

Rastros no céu

Observação astronômica reúne 200 pessoas em Londrina na madrugada desta quarta

Lucas Giroto - Estagiário*
22 out 2025 às 15:51

Foto: Divulgação
Na madrugada desta quarta-feira (22) cerca de 200 pessoas acompanharam a passagem da chuva de meteoros Orionídeas (Orionids, em inglês) em um evento gratuito organizado pelo GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina). Além das observações de meteoros, quem esteve presente também visualizou os planetas Saturno e Júpiter.


O encontro ocorreu na Estrada do Limoeiro (Zona Leste), fora do centro urbano,  devido à poluição luminosa que a cidade oferece. Outro fator que ajudou na observação dos astros foi a baixa iluminação da lua, que aproximou-se dos 2%.


Outra observação acontecerá na madrugada desta quinta-feira (23), com início a partir da meia-noite e se estendendo até o amanhecer.


De acordo com especialistas, os meteoros Orionídeas resultam do encontro da Terra com os rastros deixados pelo cometa Halley, conhecido por marcar os céus do planeta a cada 75 anos. Destas "chuvas" resultam meteoros rápidos, brilhantes e que muitas vezes deixam trilhas luminosas no céu.

*Supervisão Guto Rocha - Editor Portal Bonde

