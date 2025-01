Onça-parda é resgatada após entrar em quintal de casa no Noroeste do Paraná

De acordo com a Polícia Ambiental de Maringá, o animal, também conhecido como suçuarana, estava no interior de um condomínio residencial, surpreendendo e preocupando os moradores.

Uma onça-parda (Puma concolor) foi resgatada com segurança por policiais ambientais e bombeiros militares após ser encontrada no quintal de uma casa em Paranavaí, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (2).





As equipes da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e do IAT (Instituto Água e Terra), com o apoio de médicos veterinários do Município, fizeram a contenção do animal utilizando medicamentos para sedação. Graças ao procedimento seguro, a onça foi resgatada sem nenhum ferimento.





Após o resgate, o animal foi avaliado por veterinários, que constataram sua integridade física. Com a saúde preservada, a suçuarana será devolvida ao seu habitat natural.





Apesar do susto entre os moradores, ninguém ficou ferido durante a operação.