Parceria entre Instituto Água e Terra e Ceasa ajuda a alimentar animais silvestres

O trajeto já dispensa a ajuda do GPS. Toda segunda, quarta e sexta-feira o caminhão sai de Campina Grande do Sul, mais precisamente do Criadouro Conservacionista Onça Pintada, e volta da Ceasa-PR (Central de Abastecimento do Paraná), em Curitiba, abarrotado de frutas, legumes e verduras que, em outras épocas, teriam o lixo como destino.

Agora, por meio de uma parceria que envolve também IAT (Instituto Água e Terra) e Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), esse alimento, que já não atende mais aos padrões de comercialização, ajuda a matar a fome de diferentes espécies de animais silvestres, boa parte resgatados em situação de abandono ou de maus-tratos.

São, em média, 29 toneladas viabilizadas por mês pelo programa Banco de Alimentos Comida Boa para o criadouro, uma parceria que completa um ano em setembro. Desde então, a Ceasa pôde avançar na iniciativa que busca zerar o desperdício de alimentos não comercializados por atacadistas e produtores rurais e o Onça Pintada não precisou mais comprar frutas, verduras e legumes para os 4 mil animais de 206 espécies que habitam o complexo na Região Metropolitana de Curitiba.

"Tudo o que vem da Ceasa é 100% aproveitado. Até mesmo aquelas frutas e legumes mais batidos e machucados servem para animais como os porcos selvagens e os catetos", afirmou o biólogo do Criadouro, Carlos Eduardo Conte. "Posso dizer que cerca de 60% de toda a alimentação dos bichos vêm da Ceasa".

O Onça Pintada é particular, mas licenciado pelo IAT. Mantém animais silvestres e exóticos que foram resgatados e não mais podem ser devolvidos à natureza. Além disso, o Criadouro participa de programas de conservação da fauna silvestre nativa, reproduzindo espécies com objetivo de refaunação de Unidades de Conservação do Paraná.

"Esses empreendimentos têm um papel crucial na gestão de fauna no Estado, principalmente aqueles com foco conservacionista ou que são parceiros para atendimento e recebimento dos animais vitimados. O custo para manter este tipo de espaço é altíssimo, e é nesse sentido que a cooperação da Ceasa é fundamental, por minimizar parte dos gastos com alimentação", explica a gerente de Biodiversidade do Instituto Patricia Accioly Calderari da Rosa.



Uma corrente do bem que está prestes a ser expandida. O órgão ambiental está avaliando ampliar as doações alimentos para outras instituições com vínculo com o IAT, como os Cafs (Centros de Apoio à Fauna Silvestre) e o Cetas (Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres). "É uma política sustentável, em que todos ganham", diz a gerente.

Pelo lado da Ceasa, a ideia é compartilhar a iniciativa de sucesso de Curitiba com outras unidades da central de abastecimento, em cidades como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel, todas com complexos próprios.

"As doações para as instituições de cuidado animal, que neste momento acontecem na Ceasa de Curitiba, é mais um passo para a gente diminuir este desperdício. Com a consolidação deste projeto, vamos avançar nas parcerias nas outras unidades do Paraná", ressalta o diretor-presidente da Ceasa-PR, Eder Bublitz.



