Pai e filha são presos após furto de loja de roupas em Ibiporã

Uma mulher e seu pai foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (16), em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), após furtarem uma loja de roupas localizada na Avenida Paraná. O crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado pelas câmeras de monitoramento da prefeitura.
Segundo a Polícia Militar, a autora, uma mulher magra, quebrou a vitrine do estabelecimento com pedras e levou diversas peças de roupa e um celular. As imagens foram repassadas pela central de monitoramento, e, durante patrulhamento, os policiais localizaram os suspeitos na Praça Pega Cria.
Durante a abordagem, os dois confessaram o crime e indicaram onde haviam escondido os produtos furtados. Foram recuperadas 16 peças de roupa e um celular danificado. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.
LEIA MAIS NO PORTAL BONDE