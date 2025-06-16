Pesquisar

Vitrine quebrada

Pai e filha são presos após furto de loja de roupas em Ibiporã

Redação Bonde
16 jun 2025 às 09:07

Divulgação/30ºBPM
Uma mulher e seu pai foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (16), em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), após furtarem uma loja de roupas localizada na Avenida Paraná. O crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado pelas câmeras de monitoramento da prefeitura.


Divulgação/30ºBPM


Segundo a Polícia Militar, a autora, uma mulher magra, quebrou a vitrine do estabelecimento com pedras e levou diversas peças de roupa e um celular. As imagens foram repassadas pela central de monitoramento, e, durante patrulhamento, os policiais localizaram os suspeitos na Praça Pega Cria.

Divulgação/30ºBPM



Durante a abordagem, os dois confessaram o crime e indicaram onde haviam escondido os produtos furtados. Foram recuperadas 16 peças de roupa e um celular danificado. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.


