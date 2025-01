Pai e filho de 11 anos morrem após motocicleta colidir com carro no Noroeste do Paraná

Policiais apreendem mais R$ 7 milhões em pasta base de cocaína no Noroeste do Paraná

A PF (Polícia Federal) e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreenderam, na tarde deste domingo (12), mais de 100 quilos de pasta base de cocaína em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná.