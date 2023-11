Papai Noel chega em Apucarana e abre programação de Natal nesta terça-feira

As luzes da decoração natalina de Apucarana (Centro-Norte) nas praças, rotatórias e vias centrais já estão ativadas.





A empresa licitada e contratada pela prefeitura concluiu a instalação dos enfeites natalinos quatro dias antes do prazo estabelecido. As peças decorativas do “Natal da Família” em Apucarana foram ligadas na noite desta sexta-feira (24).



Os principais pontos que receberam peças iluminadas foram a Praça Rui Barbosa, Praça Semiramis Braga (bairro 28 de Janeiro), rotatórias centrais, barragem do Lago Jaboti e várias ruas e avenidas da área central.

O funcionamento do comércio local, no período noturno até as 22 horas, começa no dia 7 de dezembro.

“Apucarana está recebendo um brilho especial neste Natal e final de ano, que antecedem a comemoração dos 80 anos de Apucarana, no dia 28 de janeiro de 2024. Preparamos um belíssimo cenário para todos que irão fazer suas compras no comércio local, passear e vivenciar o Natal da Família em Apucarana”, pontuou o prefeito Junior da Femac.





APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

No período de 14 a 23 de dezembro estão programadas diversas apresentações artísticas, a cargo da Secretaria de Cultura. O público poderá assistir danças coreografadas, cantata de natal e apresentações musicais.





O Espaço das Feiras será o local das atrações artísticas, junto com as feiras gastronômicas. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

A chegada do Papai Noel está confirmada para terça-feira (28), a partir das 19h30, na Praça Rui Barbosa. Além de abrir a programação do “Natal da Família”, o Papai Noel também dará início à contagem regressiva para o aniversário de 80 anos de Apucarana.





“O dia 28 foi definido com este simbolismo, de celebrarmos dia a dia a proximidade dos 80 anos de Apucarana”, explica o prefeito.





