Para garantir direitos ambientais, ONG MAE pede mudanças na Lei de Uso e Ocupação do Solo

A ONG MAE (Meio Ambiente Equilibrado) enviou um parecer para a Câmara de Vereadores de Londrina sugerindo cinco alterações no PL (projeto de lei) de Uso e Ocupação do Solo, que complementa o Plano Diretor. Os pontos indicados no documento englobam preocupações ambientais, urbanísticas e de planejamento que podem comprometer o desenvolvimento sustentável do município.





O parecer técnico foi solicitado pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara, após audiência pública sobre o PL no último dia 11. O texto já tramita no Legislativo em forma de um substitutivo, ou seja, já recebeu alterações, mas, outras mudanças podem ser incluídas.

Em 14 páginas, técnicos ambientais, advogados especializados no ramo e biólogos da ONG sugerem mudanças no texto ou reversões nas alterações trazidas pelo PL em relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente.





Uma delas é a suspensão do aumento no limite da altura das construções em áreas lindeiras a fundos de vale, limitadas a 8 metros pela legislação atual. O PL prevê a ampliação para 12 metros. Segundo a ONG, a alteração não traz justificativa técnica plausível e pode causar sombreamento e ampliar ilhas de calor próximas aos vales de Londrina. A sugestão é manter a regra atual.

