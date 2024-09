Projeto de transposição do Vale dos Tucanos gera polêmica em Londrina

Após apresentar no último dia 16 uma emenda para suprimir as transposições do fundo de vale do Córrego Tucanos previstas na nova Lei do Sistema Viário (PL 63/2023), a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente retirou nesta quarta-feira (25) as alterações, retificando o parecer final, que foi aprovado com votos dos vereadores Eduardo Tominaga (PP), presidente, e Fernando Madureira (PP), relator do PL.







A proposta do Executivo, que tramita na forma do Substitutivo n° 1 na CML (Câmara Municipal de Londrina), é transformar a rua dos Funcionários e a Maestro Andrea Nuzzi em vias arteriais, conectando-as futuramente às ruas Finlândia e João Weffort. O alargamento das vias também é previsto.

A medida foi criticada por moradores, que citam prejuízos ambientais com a intervenção no fundo de vale. Um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas chegou a ser protocolado no Legislativo.





Responsável pelo relatório, Madureira afirma que a emenda foi uma ideia da vereadora Sonia Gimenez (PSB), vice-presidente da comissão, e que, após apresentar o relatório no dia 16, outro grupo argumentou contra a emenda. O vereador entende que é preciso ter equilíbrio no projeto para beneficiar a comunidade.

“Eu vi que tem uma queda de braço entre duas entidades educacionais. Eu preferi retirar e deixar que eles venham a propor uma emenda e depois defender em plenário, para ficar mais claro”, explica o relator.





Tominaga afirma que acompanhou o relatório de Madureira porque os vereadores ainda terão a oportunidade de propor emendas ao texto. Ele havia confirmado à reportagem, antes da reunião, que a comissão não manteria a proposta de alteração.





O próximo passo da tramitação do PL será a análise, pela Comissão de Justiça, da Emenda n° 1 protocolada pelo Executivo - isso deve ocorrer na segunda-feira (30). “Depois que subir esse voto, abre-se prazo de sete dias para emendas antes da primeira discussão. Toda emenda proposta, obrigatoriamente, vai ser analisada pela Justiça.”





