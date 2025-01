Paraná monta força-tarefa para encontrar bebê desaparecido em Curitiba

A Secretaria da Segurança Pública determinou a instalação de uma força-tarefa com todas as forças policiais para investigar o desaparecimento de uma criança ocorrido nesta quinta-feira (23) no bairro Parolin, em Curitiba.





A Polícia Civil, responsável pela investigação, está empregando todos os recursos cabíveis a fim de localizar a menina e esclarecer as circunstâncias do caso. O serviço de inteligência da Polícia Militar também ajuda na investigação e a Polícia Científica vai atuar de maneira célere nas requisições de perícia que se apresentem necessárias.

