Paraná renova recorde e tempo médio de abertura de empresas cai para menos de 10 horas

O tempo médio para abertura de novos negócios no Paraná atingiu um novo recorde, passando a ser de 9 horas e 50 minutos no primeiro mês do ano, o que configura uma redução de 49 minutos em relação a melhor marca até então, obtida em dezembro de 2023, quando o prazo médio foi de 10 horas e 39 minutos.





A informação veio de um compilado de dados feito pela Jucepar (Junta Comercial do Paraná), que chegou ao resultado de que o Paraná ficou bem acima da média nacional em janeiro, cujo tempo médio para conclusão dos trâmites burocráticos foi de um dia e duas horas.

Publicidade

Publicidade





O Estado ficou com o 3° melhor desempenho do Brasil nesse quesito, apesar disso, a Jucepar analisou 5.753 processos de abertura de novas empresas em janeiro, cerca de três vezes mais do que os dois primeiros colocados somados.





No mesmo período, a Junta Comercial de Sergipe, o primeiro colocado com 6 horas e 38 minutos, lidou com 479 processos. Já o orgão da Bahia, segundo colocado com tempo médio de 9 horas, registrou 1.230 análises.

Publicidade





O volume de empresas abertas no último mês no Estado representa 8,6% do total do País, com 66,5 mil novos negócios formalizados.







Os critérios para contabilização dos prazos ligados às juntas comerciais leva em consideração as etapas de viabilidade, validação cadastral pelos órgãos e a efetivação do registro, que culmina com a obtenção do CNPJ. Com exceção dos MEI (Microempreendedores Individuais), cujo registro é feito pelas prefeituras, todos os outros empresários precisam efetuar o processo de abertura via juntas comerciais estaduais.

Publicidade





Na avaliação do presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, os bons números do Paraná são consequência de um esforço para desburocratização dos processos e de facilidades oferecidas aos empresários.





“Hoje o empresário e o contador fazem todas as etapas da solicitação via site, de forma 100% digital. Além disso, o Estado incluiu 771 atividades como sendo de baixo risco e que terão o seu processo facilitado”, afirmou.

Publicidade





Segundo Rigoni, as perspectivas para os próximos meses continuam otimistas. “A cada ano o Paraná reduz o tempo de abertura da empresa. Isso é um termômetro que demonstra que a economia paranaense está em frequente crescimento em todas as regiões e que o Estado está preparado para esta demanda”, concluiu.





Além da transição para processos feitos totalmente online, com melhorias dos sistemas, a Junta Comercial do Paraná também passa por melhorias da sua estrutura de trabalho. No final de novembro, o órgão estadual finalizou a compra de um prédio que funcionará como sua nova sede administrativa, em Curitiba, no valor de R$ 10,4 milhões.





Após a mudança, que deve ocorrer nos próximos meses, os 117 funcionários da Jucepar terão melhores condições de trabalho.