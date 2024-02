Morador de Pato Branco recusa prêmio de R$10 mil do Programa Nota Paraná

Um morador da cidade de Pato Branco, no sudoeste paranaense, recusou o prêmio de R$ 10 mil ganho em um sorteio do programa Nota Paraná. Isso porque o homem diz não lembrar de ter se cadastrado no programa.





A informação foi divulgada por Márcia Gambini, coordenadora do programa. Segundo Gambini, o valor deve expirar e voltar aos cofres do Estado.





A coordenadora do programa informou, ainda, ter entrado em contato com o ganhador, e se surpreendido quando o homem se recusou a receber o prêmio.

"Nós o procuramos e informamos que ele ganhou o prêmio. Porém, ele se recusou e disse nunca ter se cadastrado no programa", conta Gambini.





OUTROS CASOS

Além desse caso, outros 11 prêmios de R$ 10 mil estão perto de expirar, segundo dados da Secretária de Fazenda. De acordo com o regulamento do programa, os prêmios são cancelados caso não sejam resgatados dentro do prazo.





Oito desses prêmios correm o risco de expirar já no próximo dia 9 de fevereiro. Em janeiro de 2024, sete prêmios de R$ 10 mil foram cancelados.

PROGRAMA NOTA PARANÁ





O Nota Paraná é um programa de incentivo ao consumidor a exigir o documento fiscal no momento de uma compra e, assim, poder receber parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) recolhido pelo estabelecimento.





O consumidor inscrito no programa também passa a concorrer a prêmios em dinheiro que variam entre R$ 150 até R$ 1 milhão. Os créditos e prêmios podem ser compensados em conta bancária ou usados para abatimento do pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor).





CADASTRO

O cadastro no programa e feito on-line pelo site do Nota Paraná, além de ser nescessário mantê-lo atualizado para que o contribuinte possa participar de sorteios e resgatar os prêmios.

As pessoas que tiverem dúvidas sobre o cadastro e a atualização podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo WhatsApp (44) 99122-1756.





COMO RESGATAR OS CRÉDITOS





Para resgatar os créditos, os contribuintes devem acessar seu cadastro através do site do programa e solicitar o resgate de forma on-line.





Vale ressaltar que o valor mínimo acumulado deve ser superior a R$ 25 para que o contribuinte consiga realizar o saque.





*Sob supervisão de Caroline Knup Tonzar.