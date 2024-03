Londrina terá ação em homenagem ao dia Internacional da Mulher nesta sexta

Londrina irá receber, nesta sexta-feira (8), o Paraná Rosa como parte de uma ação especial do Dia Internacional da Mulher. O evento será na Praça Maria Cecília, localizada na rua Luiz Brugin, esquina com Av. Saul Elkind, na Zona Norte, das 9h às 17h.





Promovida pelo Governo do Paraná, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e as secretarias da Saúde e da Justiça e Cidadania, a ação tem o objetivo de alertar, sensibilizar e conscientizar a sociedade em relação à importância da saúde da mulher, tanto física quanto mental.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Serão ofertados 40 serviços exclusivamente voltados às mulheres, incluindo agendamento de exames, vacinas, oportunidades de emprego, apresentações culturais, atividades esportivas, negociação de dívidas, automaquiagem e muito mais.





Essa é a segunda edição de março. Na última sexta-feira (1), em Foz do Iguaçu, foram realizados 2,2 mil atendimentos. As maiores procuras envolveram os atendimentos de saúde, confecção da Carteira de Identidade Nacional e cadastro para vagas de estágio e emprego.



Publicidade





“Essa mobilização do Estado com suas diversas secretarias em torno da saúde integral da mulher é essencial para que ela se conscientize e sinta-se atendida em todas as suas necessidades, seja pessoal, profissional, enfim, possa ser acolhida quando quiser ou precisar”, afirma a primeira-dama Luciana Saito Massa.





“O Paraná Rosa em Ação oferece uma visibilidade importante para as políticas de atenção às mulheres. Durante o evento, a Sesa irá disponibilizar serviços de vacinação de rotina, além de agendamento do exame preventivo do colo de útero e mamografia, oportunizando o acesso a uma gama de cuidados”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

Publicidade





"Será uma grande feira da cidadania, com todos os serviços do Estado, como vacinação, vagas de emprego, atendimentos do Banco da Mulher Empreendedora”, complementa o secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda.