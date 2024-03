Rota das Catedrais deve reunir 1,5 mil ciclistas em percurso entre Londrina e Maringá

Um dos mais atrativos eventos de mountain bike do Paraná, a Rota das Catedrais desperta cada vez mais o interesse de atletas e amantes do ciclismo em se desafiarem pelo trajeto de 120 km que liga Londrina a Maringá. As inscrições para o evento deste ano, que será realizado no dia 25 de maio, já estão abertas.





Das 1.500 vagas disponíveis, mais de 1 mil já foram vendidas nestes primeiros dias, esgotando os três primeiros lotes.

O lançamento da edição de 2024 no ambiente digital realizado pela P14 Sport contou com a participação de preparadores físicos, influencers do ciclismo que são embaixadores da Rota e representantes das marcas patrocinadoras do evento.





Esportistas e profissionais do segmento deram depoimentos sobre superação e dicas de como melhor se preparar para o desafio por meio da alimentação, hidratação, descanso, tonificação muscular e equilíbrio mental.

Karen Paiva, atleta de Cascavel e treinadora mental, participou da live de lançamento da prova contando mais sobre a importância de preparar a mente para os desafios do esporte, de modo a incentivar o corpo a não desistir.





“Muitas vezes os pensamentos passam a boicotar o desempenho físico. Com exercícios de treinamento mental ajudo os ciclistas a se sentirem confiantes e preparados para vencerem obstáculos e concluírem todo o trajeto”, salientou.

A ciclista Nataly Lembi, de Maringá, também compartilhou um depoimento de superação que emocionou a todos. Em tratamento de câncer, ela conseguiu concluir todo o trajeto no ano passado e se prepara para o desafio deste ano.





“Quis mostrar a todos que se motivam a participar do evento que podemos vencer nossas dificuldades no nosso tempo e atingir os objetivos aos quais nos desafiamos. Eu consegui fazer todo o percurso da Rota em 2023 mesmo em tratamento médico e farei o todo o percurso novamente neste ano”, atestou.

Treinadores da CGL Assessoria Esportiva, Cintia Gonçalves e Vinícius Correia participam da Rota com mais de 20 alunos que já se preparam para o desafio por meio de treinamentos específicos.





“O percurso é maravilhoso, contemplativo e estimulante, além de promover novas amizades. Conhecemos pessoas no trajeto, ajudamos uns aos outros e construímos vínculos, o que representa a essência do esporte”, afirmaram.





