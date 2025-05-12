Aberta licitação para construir trevo rodoviário em Cornélio Procópio

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) publicou o edital para implantação de um trevo rodoviário de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio (Norte).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A licitação acontece na modalidade Contratação Integrada e também contempla a elaboração dos projeto básico e projeto executivo de engenharia, e melhorias na PR-160, onde a obra será realizada. O orçamento da obra é sigiloso, visando motivar as empresas interessadas a estudar com atenção o edital e anexos disponíveis no portal Compras Paraná e Compras.gov. A sessão de disputa está marcada para 18 de julho.





Publicidade

“A prefeitura de Cornélio Procópio fez a doação do anteprojeto de engenharia, que recebemos no ano passado, e que agora está servindo de base para essa licitação de projeto mais obra, que vai beneficiar os pacientes e familiares, os médicos, as enfermeiras e todos funcionários do Hospital Regional, além dos usuários que trafegam pela rodovia”, explicou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.





Publicidade

As obras serão realizadas em um trecho de cerca de 540 metros entre o km 48 e km 49 da PR-160, logo em frente ao hospital. Elas preveem uma rotatória alongada com faixa exclusiva para retorno e adequação dos acessos de entrada e saída do hospital.





Também serão prolongadas as vias marginais Rua Francisca R. da Silva e Rua Leonor N. da Silva, que serão conectadas às Av. Helio Registro e Rua Reginal Perisse da Silva, além de implantado passeio para pedestres, novo sistema de drenagem de águas e serviços complementares. As vias marginais, pista central e acessos vão utilizar o pavimento flexível asfáltico.

Publicidade





O prazo de execução da obra é de 450 dias (15 meses). “Com o trâmite da licitação correndo normalmente, devemos ter o contrato assinado antes do final do ano. Daí teremos os primeiros cinco meses dedicados para estudos e elaboração dos projetos, que vão confirmar ou melhorar as soluções do anteprojeto, e 10 meses seguidos de obra para modernizar o acesso ao hospital”, explicou o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.



