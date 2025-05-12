Pesquisar

8,7 mil só em Londrina

Dia D de multivacinação aplica 21 mil doses na regional de Londrina no último sábado

Redação Bonde com AEN-PR
12 mai 2025 às 15:23

Roberto Dziura Jr/AEN
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço do Dia D de Multivacinação, organizado no último sábado (10). A mobilização envolveu centenas de municípios em todas as regiões do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a vacinação contra a gripe. Na regional de Londrina, foram 21.152 doses aplicadas. 


Somente no município de Londrina, foram aplicadas 8.744 doses vacinas. Deste total, 7.768 foram de vacina contra influenza e o restante, 976 doses, de outras vacinas do calendário nacional. Além da imunização, as equipes da Saúde avaliaram 3.974 carteiras de vacinação de pessoas que compareceram às unidades.


Ao todo, as doses foram administradas em 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), da zona urbana e rural de Londrina, que estiveram abertas das 8h às 17h, para a ação. Além disso, do total das 8.744 doses, 220 foram aplicadas na V Feira da Saúde que também aconteceu no sábado (10), no pátio do Hospital da Zona Sul.


A abertura do Dia D aconteceu na UBS do Alvorada e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e da secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó. Além da UBS do Alvorada, estiram abertas as unidades do Santiago (oeste); João Paz e Vivi Xavier (norte); Ouro Branco e Itapoã (sul); Guanabara e Vila Nova (centro); Armindo Guazi e Marabá (leste); Guaravera, Paiquerê e Irerê (distritos).

Em todo o Estado, foram aplicadas 374.887 vacinas, sendo 308.111 doses contra a gripe e o restante de vacinas de rotina, como sarampo, Covid-19, febre amarela, meningite, HPV, entre outras. O número superou a meta da Sesa, que era imunizar cerca de 300 mil pessoas durante a ação. Além disso, este Dia D registrou um aumento de mais de 73% no número de doses aplicadas na mobilização do ano passado, que registrou 214,7 mil vacinas.

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o resultado reforça a importância da mobilização coletiva. “Esse Dia D foi possível graças à parceria com os municípios, ao comprometimento dos nossos profissionais de saúde e à adesão da população. Um trabalho feito a muitas mãos em todo o Paraná“, disse o secretário. “Agora que a vacinação contra a gripe pelo SUS está aberta a todos, é essencial que continuemos esse movimento, garantindo a aplicação das doses disponíveis”, destacou.


Desde o Dia D, a vacinação contra a gripe pelo SUS foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade, medida que permanece em vigor com o objetivo de utilizar todas as doses disponíveis. Até então, a imunização era direcionada a um público-alvo de 3.077.008 pessoas, formado por crianças, gestantes e idosos.

COBERTURA VACINAL


De acordo com a plataforma LocalizaSUS do Ministério da Saúde, 1.323.085 doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas no Estado, o que representa 28,08% de cobertura vacinal desse público. O Paraná atinge com este índice, o segundo lugar no ranking de estados com o maior percentual de cobertura, atrás somente de Mato Grosso do Sul, que possui 29,89%.

O DIA D mobilizou 11,8 mil profissionais de saúde, que atuaram em 1,5 mil salas de vacinação espalhadas pelo Paraná. Também foram avaliadas 320.645 carteirinhas de vacinação, permitindo a atualização dos esquemas vacinais em todas as faixas etárias.


Confira o número de vacinas aplicadas por Regional de Saúde:

1ª RS (Regional de Saúde) – PARANAGUÁ: 9.140


2ª RS – CURITIBA: 85.079


3ª RS – PONTA GROSSA: 18.419


4ª RS – IRATI: 8.963


5ª RS – GUARAPUAVA: 12.049


6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: 7.827


7ª RS – PATO BRANCO: 7.846


8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: 10.948


9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: 12.145


10ª RS – CASCAVEL: 21.704


11ª RS – CAMPO MOURÃO: 34.960


12ª RS – UMUARAMA: 11.690


13ª RS – CIANORTE: 7.518


14ª RS – PARANAVAÍ: 14.281


15ª RS – MARINGÁ: 27.337


16ª RS – APUCARANA: 16.255


17ª RS – LONDRINA: 21.152


18ª RS – CORNÉLIO PROCÓPIO: 8.030


19ª RS – JACAREZINHO: 10.65


20ª RS – TOLEDO: 16.209


21ª RS – TELÊMACO BORBA: 7.596


22ª RS – IVAIPORÃ: 5.089


Com informações do N.Com


dengue multivacinação vacinação Dia D de vacinação Governo do Paraná Paraná
