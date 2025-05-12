Dia D de multivacinação aplica 21 mil doses na regional de Londrina no último sábado

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço do Dia D de Multivacinação, organizado no último sábado (10). A mobilização envolveu centenas de municípios em todas as regiões do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a vacinação contra a gripe. Na regional de Londrina, foram 21.152 doses aplicadas.





Somente no município de Londrina, foram aplicadas 8.744 doses vacinas. Deste total, 7.768 foram de vacina contra influenza e o restante, 976 doses, de outras vacinas do calendário nacional. Além da imunização, as equipes da Saúde avaliaram 3.974 carteiras de vacinação de pessoas que compareceram às unidades.





Ao todo, as doses foram administradas em 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), da zona urbana e rural de Londrina, que estiveram abertas das 8h às 17h, para a ação. Além disso, do total das 8.744 doses, 220 foram aplicadas na V Feira da Saúde que também aconteceu no sábado (10), no pátio do Hospital da Zona Sul.





A abertura do Dia D aconteceu na UBS do Alvorada e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e da secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó. Além da UBS do Alvorada, estiram abertas as unidades do Santiago (oeste); João Paz e Vivi Xavier (norte); Ouro Branco e Itapoã (sul); Guanabara e Vila Nova (centro); Armindo Guazi e Marabá (leste); Guaravera, Paiquerê e Irerê (distritos).

Em todo o Estado, foram aplicadas 374.887 vacinas, sendo 308.111 doses contra a gripe e o restante de vacinas de rotina, como sarampo, Covid-19, febre amarela, meningite, HPV, entre outras. O número superou a meta da Sesa, que era imunizar cerca de 300 mil pessoas durante a ação. Além disso, este Dia D registrou um aumento de mais de 73% no número de doses aplicadas na mobilização do ano passado, que registrou 214,7 mil vacinas.

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o resultado reforça a importância da mobilização coletiva. “Esse Dia D foi possível graças à parceria com os municípios, ao comprometimento dos nossos profissionais de saúde e à adesão da população. Um trabalho feito a muitas mãos em todo o Paraná“, disse o secretário. “Agora que a vacinação contra a gripe pelo SUS está aberta a todos, é essencial que continuemos esse movimento, garantindo a aplicação das doses disponíveis”, destacou.





Desde o Dia D, a vacinação contra a gripe pelo SUS foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade, medida que permanece em vigor com o objetivo de utilizar todas as doses disponíveis. Até então, a imunização era direcionada a um público-alvo de 3.077.008 pessoas, formado por crianças, gestantes e idosos.

COBERTURA VACINAL





De acordo com a plataforma LocalizaSUS do Ministério da Saúde, 1.323.085 doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas no Estado, o que representa 28,08% de cobertura vacinal desse público. O Paraná atinge com este índice, o segundo lugar no ranking de estados com o maior percentual de cobertura, atrás somente de Mato Grosso do Sul, que possui 29,89%.

O DIA D mobilizou 11,8 mil profissionais de saúde, que atuaram em 1,5 mil salas de vacinação espalhadas pelo Paraná. Também foram avaliadas 320.645 carteirinhas de vacinação, permitindo a atualização dos esquemas vacinais em todas as faixas etárias.





Confira o número de vacinas aplicadas por Regional de Saúde:

1ª RS (Regional de Saúde) – PARANAGUÁ: 9.140





2ª RS – CURITIBA: 85.079





3ª RS – PONTA GROSSA: 18.419





4ª RS – IRATI: 8.963





5ª RS – GUARAPUAVA: 12.049





6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: 7.827





7ª RS – PATO BRANCO: 7.846





8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: 10.948





9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: 12.145





10ª RS – CASCAVEL: 21.704





11ª RS – CAMPO MOURÃO: 34.960





12ª RS – UMUARAMA: 11.690





13ª RS – CIANORTE: 7.518





14ª RS – PARANAVAÍ: 14.281





15ª RS – MARINGÁ: 27.337





16ª RS – APUCARANA: 16.255





17ª RS – LONDRINA: 21.152





18ª RS – CORNÉLIO PROCÓPIO: 8.030





19ª RS – JACAREZINHO: 10.65





20ª RS – TOLEDO: 16.209





21ª RS – TELÊMACO BORBA: 7.596





22ª RS – IVAIPORÃ: 5.089





Com informações do N.Com



