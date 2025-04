Ação da PF e Anvisa mira grupo que revendia remédios irregulares no PR e mais seis estados

Na manhã desta quinta-feira (24), A Polícia Federal, com apoio da Anvisa, deflagrou a Operação Dose Clandestina, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pela aquisição fraudulenta de medicamentos no Brasil e seu envio ilegal ao exterior.





Foram cumpridos 25 mandados entre busca e apreensão e medidas cautelares nos Estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, além do Distrito Federal. A ação reuniu cerca de 100 policiais federais e fiscais da Anvisa.

As investigações revelaram a existência de dois núcleos estruturados, sendo um no Brasil e outro no exterior destinado a aquisição de remédios de forma fraudulenta, inclusive com falsificação de receitas e remessa para o exterior simulando uso pessoal.





Os investigados poderão responder por tráfico de droga.





