Dois adultos e três crianças morrem em acidente com caminhão na BR-376 em Palmeira

Cinco pessoas morreram em um acidente com caminhão no fim da madrugada desta quarta- feira (12) em Palmeira (Campos Gerais).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 04h50, no km 531 da BR-376, sentido Ponta Grossa (Campos Gerais), houve uma saída de pista do veículo, seguido de capotamento, que resultou nas mortes no local.

As vítimas são o motorista do sexo masculino, três crianças e um adulto do sexo feminino. Nomes e mais detalhes não foram informados.





O caminhão estava carregado com ureia e as placas eram de Rondonópolis (MT).

A ocorrência será encaminhada ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ponta Grossa.