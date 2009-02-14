Pesquisar

Tombador de carretas

Acidente com máquina fere três na Usina Santa Terezinha

Simone Albieri - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um acidente com máquina na madrugada deste sábado (14) deixou três trabalhadores feridos no pátio de descarga da Usina Santa Terezinha, localizada no Distrito Industrial 2, em Maringá. De acordo com informações dos bombeiros, o acidente foi com um tombador de carretas para descarga.

Os feridos, Wilson de Oliveira, 59 anos, Alceu Ferreira do Nascimento, 49, e Alvaro Daganello, 49, foram socorridos pelo Siate e levados para hospitais da cidade. Oliveira sofreu apenas ferimentos leves. Já Nascimento e Daganello tiveram ferimentos mais comprometedores e precisaram ficar internados na Santa Casa.

Uma funcionária da Santa Casa informou à reportagem do Bonde, nesta manhã, que os dois continuam internados e não correm risco e morte. Ela não soube precisar os ferimentos sofridos pelas vítimas.


