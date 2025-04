Acidente com seis veículos congestiona a BR-376 em 5 km

Um acidente envolvendo seis veículos no início da tarde desta sexta-feira (20), no km 618 da BR-376, entre Curitiba e o litoral catarinense, deixou uma vítima fatal e congestiona, neste momento, os dois lados da via. A fila de carros é de aproximadamente cinco quilômetros, devido ao fluxo resultado do feriado de Carnaval.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma motocicleta, um caminhão e quatro veículos de passeio. "O congestionamento ainda deverá perdurar por no mínimo duas horas, já que o caminhão está tombado na pista", disse o policial ao Bonde.

A vítima fatal conduzia a motocicleta.

>> Mais informações a qualquer momento.