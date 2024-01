Acidente com viatura da PM mata policial na BR-369 em Uraí

Um acidente com uma viatura da PM (Polícia Militar) de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) matou um soldado da corporação na noite de quarta-feira (24) na BR-369 em Uraí (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 20h30 no quilômetro 111 da rodovia. Uma Traill Blazer da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que seguia para o atendimento de uma ocorrência no sentido Cornélio Procópio a Assaí, saiu de pista, capotou e veio a colidir transversalmente com uma árvore. Na ocasião, chovia e havia muita água na pista de rolamento.

No interior do veículo estavam três policias militares. Um deles veio a óbito no local, sendo os outros dois socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para atendimento médico em estado grave.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) compareceram para o atendimento da ocorrência.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.





O 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar), à qual pertencem os policiais acidentados, divulgou a seguinte nota a respeito da ocorrência:

"Nota do 18ºBPM





É com pesar que o 18 BPM informa que nessa data de 24 de janeiro de 2024, quarta feira, por volta das 21h, a viatura ROTAM, prefixo 13685, composta por 03 militares estaduais, estavam em deslocamento do município de Cornélio Procópio para o município de Assai, afim de prestar apoio a uma situação de 157 à residência.





Que na altura do km 111, município de Uraí, a viatura ROTAM acabou aquaplanando e saindo da pista, vindo atingir uma vegetação o que acabou causando o tombamento da viatura. Do referido acidente, acabou resultando uma fratura no membro inferior de um dos soldados, o qual já foi encaminhado para Santa Casa de Cornélio Procópio. O outro militar foi retirado do meio das ferragens e após atendimento da equipe SAMU, e foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina.





E por fim, os socorristas atestaram infelizmente o óbito no Sd. Bruno Cezar Ramos o qual foi encaminhado para o IML de Londrina".