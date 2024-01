Perícia confirma que incêndio em restaurante com temática medieval em Londrina foi intencional

O perito ressalta que existe a possibilidade de outros galões do líquido inflamável terem sido posicionados dentro do restaurante, mas que, provavelmente, foram consumidos totalmente pelo fogo.

De acordo com informações divulgadas por Luciano Bucharles, perito responsável pelo caso, os bombeiros, ao entrarem no local, encontraram um galão de 50 litros de álcool deformado pela alta temperatura nos escombros do estabelecimento.





Bruno Trento, delegado que investiga o incêndio, contou à reportagem que não há provas que indiciem qualquer pessoa até o momento. Além dos donos da Mellwic, também foram ouvidos dois funcionários que prestavam serviços ao restaurante.

Trento também revelou que uma câmera próxima registrou um veículo Corsa de cor prata - relatado inicialmente por testemunhas – saindo do estabelecimento em alta velocidade. O condutor – ainda não identificado - será investigado.





EQUIPAMENTOS FURTADOS

Um dos proprietários do restaurante temático registrou um BO (Boletim de Ocorrência) denunciando o furto de equipamentos eletrônicos antes do incêndio acontecer. O delegado afirmou que esse fato também está sendo investigado em conjunto com outros departamentos para elucidar se tem ligação, ou não, com o incêndio.





A empresa foi procurada via telefone oficial, e-mail e redes sociais para prestar esclarecimentos sobre o assunto, mas não respondeu aos contatos até o encerramento deste texto.

O INCÊNDIO





O incêndio ocorreu no dia 3 de janeiro, por volta das 10h da manhã. Enquanto o fogo se alastrava pelo restaurante, uma testemunha próxima denunciou que um veículo em alta velocidade deixou o local. A testemunha também afirmou ter visto dois galões pegando fogo dentro do estabelecimento.





O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de oito mil litros de água para conter as chamas, que se propagaram com facilidade devido à grande quantidade, no local, de materiais inflamáveis, sejam os que faziam parte da decoração do ambiente ou os posicionados de maneira criminosa, como os galões de álcool.