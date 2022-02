Acidente entre caminhões deixa homem ferido e inviabiliza carga de carne de porco em Rolândia

Um acidente de trânsito na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), envolveu três caminhões na tarde desta segunda-feira (14). Um dos veículos transportava uma carga de carne de porco, que foi inviabilizada pela Vigilância Sanitária em inspeção após o acidente.

Segunda a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o engavetamento entre os três caminhões ocorreu por volta das 16h, no km 178 da via. Um dos condutores chegou a ficar preso às ferragens e teve ferimentos graves, mas foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e PM (Polícia Militar). Os outros dois motoristas saíram ilesos. A PRF apontou ainda que agentes estiveram no local para orientar o trânsito, que fluiu com lentidão após o acidente.

Mais tarde, a Prefeitura de Rolândia informou que a Vigilância Sanitária fez uma inspeção na carga de um dos caminhões envolvidos no acidente, que transportava carne de porco. De acordo com a Vigilância Sanitária, a carne teve contato com ar, solo e outros agentes externos que podem causar contaminação. Por isso, a carga foi inviabilizada, ou seja, considerada imprópria para o consumo humano por possíveis danos à saúde. A Prefeitura de Rolândia reforçou a importância do aviso, uma vez que parte da carga foi furtada após o acidente.