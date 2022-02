Caminhão carregado com carne de porco tomba na PR-090, em Ibiporã

Um caminhão carregado com carne de porco tombou na PR-090, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (14).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão modelo Ford Cargo, com placas de Cotia-SP, seguia no km 382 da via, no sentido Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), quando tombou na margem direita da pista, por volta das 22h05. O condutor, um homem de 48 anos, não se feriu.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ainda segundo a polícia, o caminhão foi liberado na sequência para o condutor, que teve de aguardar até a manhã desta terça-feira (15) a chegada do guincho da seguradora para fazer o destombamento do veículo. Durante a madrugada, seguranças contratados pela seguradora estiveram no local para vigiar o caminhão e a carga.