Acidente entre dois carros deixa um morto e um ferido na BR-369, em Andirá

Um acidente deixou um morto e um ferido na BR-369, em Andirá (Norte Pioneiro), na tarde deste domingo (23).

A colisão frontal entre dois veículos ocorreu por volta das 17h30, no Km 50 da rodovia. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. As identidades das vítimas e os modelos dos carros não foram divulgados.

Ainda segundo o relatório da polícia, um dos veículos chegou a pegar fogo após o acidente. Além da PRF, que será responsável pelo boletim de ocorrência, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, IML (Instituto Médico-Legal) e o resgate médico da CCR Econorte, concessionária da rodovia.