Colisão frontal deixa três mortos na Região Metropolitana de Maringá

Um acidente de trânsito deixou três homens mortos na PR-461, em Ângulo (Região Metropolitana de Maringá), na tarde deste domingo (06).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o relatório da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Volkswagen Gol que ia no sentido de Flórida (Região Metropolitana de Maringá) colidiu de frente com um Citroën C3 que vinha no sentido oposto, no km 29 da rodovia. Os dois veículos tinham placas de Ângulo e ficaram muito danificados.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O condutor do Gol, de 37 anos, e o passageiro, de 48 anos, morreram no local, além do motorista do Citroën C3, de 51 anos, que também não resistiu aos ferimentos. As três vítimas foram encaminhadas ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste). A PRE afirmou que as causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.