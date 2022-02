Menina de três anos morre após colisão contra árvore na PR-445 em Londrina

Uma criança de três anos morreu em um acidente na madrugada de domingo (6), por volta das 5h15, na PR-445, em Londrina. Ela ocupava o banco traseiro de um Citroen/ C-4 Pallas, com placas de Barbosa Ferraz (PR).

Segundo informações da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária de Londrina, o acidente ocorreu entre o km 29 e o km 30 da rodovia, próximo ao trevo de entrada do município de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). O condutor do veículo, de 29 anos, trafegava no sentido de Mauá da Serra a Londrina, quando perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore localizada em uma curva da rodovia, ainda de acordo com a PRE.

A criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São Francisco, de Tamarana., mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do veículo teve ferimentos graves e outra criança que estava no carro, de 9 anos, sofreu ferimentos leves.





A reportagem não foi informada se os passageiros estavam utilizando equipamentos de segurança, como a cadeirinha ou assento elevatório ou se faziam uso de cinto de segurança.