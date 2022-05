Acidente que matou 11 pessoas na PR-090 pode ter sido causado por falha nos freios

Nesta semana, o acidente com o ônibus de trabalhadores que matou 11 pessoas na PR-090, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Estado, completou dois meses. Apesar do longo período desde a tragédia, o inquérito do caso não foi concluído e segue sendo apurado pela Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pela investigação, ainda falta a finalização do laudo do veículo por parte da Polícia Científica. A reportagem apurou que o grau de destruição do ônibus tem dificultado o trabalho dos peritos.



Apesar da investigação seguir em aberto, a Polícia Civil afirmou que tem indícios de que mostram que o veículo teve uma falha nos freios e que isso teria provocado a perda de controle. “Já tomamos depoimento de todas as vítimas sobreviventes, mais de 20 pessoas. Todas disseram que durante a viagem ouve um momento em que o ônibus perdeu o freio, isso segundo o depoimento de todas essas vítimas. O motorista teria alertado os passageiros que o ônibus havia apresentado o problema mecânico e a partir desse momento o veículo passou a desenvolver uma velocidade excessiva”, afirmou o delegado André Luis Garcia à RICtv.



A informação foi corroborada pelo tacógrafo. “As imagens armazenadas pelo aparelho indicam que durante o trajeto houve uma regularidade na velocidade desenvolvida e a partir de um determinado momento, pouco antes do acidente, esse ônibus passou a aumentar a velocidade de forma inexplicável”, reforçou. “No entanto, ainda aguardamos a conclusão da perícia da Polícia Científica, que nos dirá com certeza se houve ou não falha no sistema de freios do veículo”, acrescentou.







O ônibus que caiu numa ribanceira transportava cerca de 30 passageiros, que haviam saído de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e tinham destino a cidade paranaense de Telêmaco Borba, onde iriam trabalhar por duas semanas no reparo de equipamentos de uma fábrica de papel e celulose. O delegado não acredita, de forma preliminar, que o motorista – que também morreu no acidente - tenha tido responsabilidade. “Pelo contrário, ao que tudo indica ele foi um verdadeiro herói, conteve a direção do ônibus durante um trajeto considerável”, destacou.







