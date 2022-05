Londrina tem mudanças no trânsito na região da rua Araguaia

Começam a funcionar nesta terça-feira (31) os novos semáforos instalados no cruzamento das ruas Araguaia e Xapecó, no jardim Agari, região centro-oeste de Londrina.

De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o acionamento tem como objetivo disciplinar o fluxo no local pois, desde a semana passada, o movimento de veículos na área aumentou em função dos desvios necessários à continuidade das obras da trincheira entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco.





Com o propósito de aperfeiçoar a segurança de pedestres, motoristas e motociclistas, o direcionamento do tráfego na rua Xapecó, que atualmente funciona em mão dupla, passará a ocorrer em sentido único, da avenida Leste-Oeste para a rua Araguaia.

Outra via que recebeu mudanças nas imediações, ainda em função da construção do viaduto, é a rua Cabo Verde. Cerca de três meses atrás, começou a operar em mão única em direção à avenida Leste-Oeste, onde o cruzamento foi semaforizado. Com a conclusão das intervenções, as ruas Xapecó e Cabo Verde formarão um binário, para dar vazão ao trânsito daqueles que transpõem a avenida.





A CMTU monitora as condições de circulação em todo o perímetro em obras. As intervenções necessárias têm sido implantadas gradativamente, à medida que os trabalhos avançam. A companhia informa que, em razão do clima instável, os serviços no local poderão ser adiados.