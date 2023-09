Advogado trabalhista de Londrina recebe comenda da Ordem das Araucárias do TRT-PR

O advogado Alberto de Paula Machado, de Londrina, será homenageado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 9ª Região – Ordem das Araucárias.





Presidida pela presidente do TRT-PR, desembargadora Ana Carolina Zaina, a sessão solene será realizada no Plenário Pedro Ribeiro Tavares, na sede do Tribunal, em Curitiba, na próxima segunda-feira (25), a partir das 17 horas, como parte das comemorações pelos 47 anos da instituição.

A Ordem das Araucárias foi criada em 2013. Além dos desembargadores que compõem a Corte, são distinguidos com a honraria cidadãos que tenham contribuído para a promoção da Justiça do Trabalho no Paraná.





Sócio-fundador do escritório De Paula Machado, Alberto de Paula Machado é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), ex-presidente da OAB Paraná (2007/2009) e ex-vice-presidente da OAB Nacional (2010/2013).