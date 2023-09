INSS retoma atendimentos na agência do Shangri-lá após reforma em Londrina

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma na segunda-feira (25) os atendimentos no prédio da Agência da Previdência Social (APS) localizada no Jardim Shangri-lá, em Londrina. A unidade será reaberta após um período de reforma que teve início em abril de 2022 e contou com melhorias orçadas em R$ 2,2 milhões. A partir da próxima semana, todos os segurados com perícia médica, avaliação social e reabilitação profissional agendadas na cidade deverão comparecer à rua Visconde de Mauá, nº 161. Até mesmo nos casos em que no protocolo de agendamento conste o endereço provisório utilizado durante a fase de obras (av. Duque de caxias, 1135).





Com a reforma na APS Shangri-lá, os segurados terão acesso a uma unidade mais moderna e confortável que proporcionará melhor atendimento à população. O prédio passou a contar com ambientes mais seguros e espaços adequados aos atendimentos, com climatização apropriada, banheiros, salas e guichês satisfatórios e adaptados de acordo com a normas e padrões técnicos de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A agência também ganhou novos e modernos computadores e implantação de rede e cabeamento de internet via fibra ótica.





A APS Shangri-lá de Londrina atende uma média de 2.150 segurados mensalmente. A agência concentra exclusivamente agendamentos referentes à perícia médica, avaliação social e reabilitação profissional. As demais demandas previdenciárias continuam sendo atendidas na APS Londrina Centro, localizada na R. Prof. João Cândido, 635. Dentre os serviços ofertados no local estão atendimento espontâneo aos segurados; cumprimento de exigências; entrega de documentos por convocação e emissão de extratos.