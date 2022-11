Agência de Transportes Terrestres monitora rodovias em período crítico de chuvas

Em virtude das fortes chuvas que têm acometido algumas cidades do Sul do Brasil, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que está acompanhando e monitorando as rodovias e ferrovias concedidas, a fim de garantir a segurança dos usuários e a fluidez das vias. Equipes de fiscalização da Agência estão em alerta e apoiando o trabalho das concessionárias. Informações atualizadas serão prestadas nos perfis oficiais das concessionárias e da ANTT, nas principais redes sociais.





No caso mais grave até o momento, o da BR-376 no Paraná, administrada pela concessionária Arteris Litoral Sul, a Agência alerta que os motoristas não se desloquem para as rodovias BR-376/PR e BR-101/SC, entre os municípios de Tijucas do Sul (Sudeste), Guaratuba (Litoral) e Garuva (SC). A rota está intransitável, depois que o deslizamento de encosta obstruiu completamente a ligação rodoviária, na altura do km 668,7, no domingo (27) e na segunda-feira (28), por volta das 19h15.

A ANTT também lamentou e se solidarizou com a família da vítima encontrada morta no deslizamento desta segunda-feira, que foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). A ANTT enviou uma equipe ao local do acidente para acompanhar o apoio da Arteris Litoral Sul. A concessionária fez o acionamento de órgãos de emergência da região, como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil. Todas as equipes continuam atuando na ocorrência, para atendimento aos envolvidos.





A Serra encontra-se bloqueada e não há previsão para liberação. Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. Não há previsão de liberação.

A recomendação da concessionária é para que os condutores antecipem a manobra de retorno, evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças. Opções de retorno:

BR-376/PR – interdição no km 635 sul: opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633

BR-376/PR – Interdição no km 662 sul: opções de retorno no km 644, 648 e 654.

BR-376/PR – Interdição no km 669 sul: opções de retorno no km 663.

BR-101/SC – Interdição no km 1 norte: opções de retorno no km 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.







A rota alternativa indicada neste momento para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116.