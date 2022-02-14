Agência do Trabalhador de Arapongas divulga vagas de emprego da semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas (região metropolitana de Londrina) divulgou nesta segunda-feira (14) as vagas de emprego disponíveis da semana.
Confira as oportunidades:
AGENCIADOR RODOVIÁRIO - VENDER PASSAGENS /EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS -
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS
ANALISTA DE PCP
ATENDENTE DE BALCÃO
ARMADOR DE FERRAGENS
AUXILIARES DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR PARA DEPÓSITO
AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO
AUXILIAR PARA FATURAMENTO
AUXILIAR PARA METALÚRGICA
AUXILIAR FINANCEIRO
AUXILIARES PARA LIMPEZA
AUXILIAR MECÂNICO
AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO
AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTAGIO 6HRS
AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
BALCONISTA DE AÇOUGUE
COLETOR DE LIXO
CALDEIRISTA
CAMAREIRA DE MOTEL 12X36
CARPINTEIROS
CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL )
CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES
CONSULTORES DE VENDAS
COSTUREIRAS DE UNIFORMES
COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA
DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS
ELETRICISTAS INDUSTRIAL
ELETROMECÂNICO
ESTETICISTA
ESTOQUISTAS
EXPEDIÇÃO
GERENTE COMERCIAL
INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS
INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL
LATOEIRO
MARCENEIROS
MECÂNICO DE BICICLETAS
MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MECÂNICO DE MOTOS
MECÂNICO DIESEL
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR
MONTADOR DE MÓVEIS
MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK
MOTORISTA ENTREGADOR
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA
OFFICE BOY
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO
OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS
OPERADORES COLADEIRA DE BORDA
OPERADOR EMPILHADEIRA
OPERADORES PARA FURADEIRA
OPERADOR DE SECCIONADORA
OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V
OPERADOR DE CNC - USINAGEM
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE SERRA CIRCULAR ,TUPIA E DESTOPADEIRA
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
OPERADOR DE TELEMARKETING
PEDREIRO
RECEPCIONISTA
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS
REPRESENTANTE COMERCIAL
SERVENTE
SOLDADOR - TIG MIG OU ELETRICA
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO
TORNEIRO MECÂNICO
TRABALHADOR RURAL
VENDEDORES INTERNO
VENDEDORES PRACISTA
VIDRACEIRO
VIGILANTE
Interessados
Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na rua Condor, 1145, Centro, das 8h às 17h.
Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras.
Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.
O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site.