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OPORTUNIDADE

Agência do Trabalhador de Arapongas divulga vagas de emprego da semana

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
14 fev 2022 às 14:13
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A Agência do Trabalhador de Arapongas (região metropolitana de Londrina) divulgou nesta segunda-feira (14) as vagas de emprego disponíveis da semana. 

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Confira as oportunidades:

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AGENCIADOR RODOVIÁRIO  -  VENDER PASSAGENS /EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS -   

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA OBRAS

ANALISTA DE PCP                                                                             

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ATENDENTE DE BALCÃO

ARMADOR DE FERRAGENS

AUXILIARES DE PRODUÇÃO

AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE COMPRAS

AUXILIAR DE PADEIRO

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

AUXILIAR PARA DEPÓSITO

AUXILIARES PARA ESCRITÓRIO

AUXILIAR PARA FATURAMENTO

AUXILIAR PARA METALÚRGICA

AUXILIAR FINANCEIRO

AUXILIARES PARA LIMPEZA

AUXILIAR MECÂNICO

AUXILIAR MECÂNICO AR CONDICIONADO

AUXILIAR TÉCNICO ENGENHARIA CIVIL - VAGA PARA ESTAGIO 6HRS

AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

BALCONISTA DE  AÇOUGUE

COLETOR DE LIXO

CALDEIRISTA

CAMAREIRA DE MOTEL                             12X36

CARPINTEIROS

CASEIRO DOMÉSTICO (CASAL )

CHAPEIRO PARA MONTAR LANCHES

CONSULTORES DE VENDAS

COSTUREIRAS DE UNIFORMES

COSTUREIRAS DE ESTOFADOS LINHA ALTA

DOMÉSTICAS COM REFERÊNCIAS

ELETRICISTAS INDUSTRIAL

ELETROMECÂNICO

ESTETICISTA

ESTOQUISTAS

EXPEDIÇÃO

GERENTE COMERCIAL

INSTALADOR DE REDES TELEFÔNICAS

INSTRUTOR DE MECÂNICA INDUSTRIAL

LATOEIRO

MARCENEIROS

MECÂNICO DE BICICLETAS

MECÂNICO DE CAMINHÕES

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

MECÂNICO DE MOTOS

MECÂNICO DIESEL

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS /PREGADOR

MONTADOR DE MÓVEIS

MOTORISTA PARA CAMINHÃO TRUCK /MUNCK

MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA CARRETEIRO

MOTORISTAS TRUCK /CAÇAMBA/3/4 CARROCERIA

OFFICE BOY

OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS PARA OBRAS/CONSTRUÇÃO

OPERADORES DE CAIXA PARA SUPERMERCADOS

OPERADORES COLADEIRA DE BORDA

OPERADOR EMPILHADEIRA

OPERADORES PARA FURADEIRA

OPERADOR DE SECCIONADORA

OPERADORES DE PINTURA LINHA U.V

OPERADOR DE CNC - USINAGEM

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE SERRA CIRCULAR ,TUPIA E DESTOPADEIRA

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

OPERADOR DE TELEMARKETING

PEDREIRO

RECEPCIONISTA

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS

REPRESENTANTE COMERCIAL

SERVENTE

SOLDADOR - TIG MIG OU ELETRICA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EXTERNO

TORNEIRO MECÂNICO

TRABALHADOR RURAL

VENDEDORES INTERNO

VENDEDORES PRACISTA

VIDRACEIRO

VIGILANTE


Interessados


Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na rua Condor, 1145, Centro, das 8h às 17h.


Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus, é indispensável o uso de máscaras. 


Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.


O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site.

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