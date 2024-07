Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana com quase 22 mil vagas

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.995 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.





A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.565 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 937 vagas, repositor de mercadorias, com 868, e abatedor, com 766.





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (6.248). São 843 vagas para alimentador de linha de produção, 427 para faxineiro, 370 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 260 para repositor de mercadorias.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 162 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em instalação de sistemas óticos (curso técnico ou superior em Informática, Tecnologia da Informação ou Telecomunicações) com 50 vagas, cuidador de idosos (curso técnico de Enfermagem ou Cuidador de Idosos), com 20 vagas, técnico de enfermagem (curso técnico de Enfermagem), com 12 vagas, e supervisor administrativo (curso técnico ou superior em Informática, Tecnologia da Informação ou Telecomunicações), com 6 vagas.







A região de Cascavel aparece em segundo em volume de vagas (4.657), com 1.223 oportunidades para alimentador de linha de produção, 463 para abatedor, 280 para magarefe e 147 para servente de obras.

Em Londrina são ofertas 2.804 vagas, as funções que lideram as ofertas são alimentador de linha de produção, com 721 vagas, repositor de mercadorias, com 182, operador de caixa, com 147, e ajudante de motorista, com 141 oportunidades.