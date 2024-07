Com vice do PC do B, PT oficializa Isabel Diniz como candidata à Prefeitura de Londrina

A Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) saiu na frente e já definiu a educadora Isabel Diniz (PT) como candidata à Prefeitura de Londrina. A convenção foi realizada na tarde deste sábado (20), no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). A vice será a professora Márcia Bastos, presidente municipal do PCdoB.





O evento começou por volta das 13h30 e contou com a presença de figuras históricas do PT, como o ex-prefeito Nedson Micheletti (que governou a cidade de 2001 a 2008) e o ex-deputado federal André Vargas, que retornou ao partido no ano passado. O presidente estadual do PT, deputado Arilson Chiorato, e o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, também marcaram presença.

À FOLHA, a candidata do PT diz que o plano de governo da federação tem como prioridade a implantação de políticas públicas urgentes de moradia e habitação popular e o fortalecimento da saúde pública - da atenção primária ao atendimento especializado.





“Em relação ao desafio da educação, queremos ampliar o atendimento das nossas escolas em tempo integral como espaço de animação, de acolhida, de investimento e de segurança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes”, pontua Diniz, que defende a realização de um governo popular em Londrina.

O mote da convenção é que a chapa majoritária e proporcional da federação “é o time do presidente Lula” em Londrina. Outro ponto levantado no encontro é que a candidata a prefeita é uma "londrinense raiz", com história na cidade.





Diniz afirma que o grupo possui “diálogo direto” com o governo federal e pode viabilizar recursos para Londrina.

"Esse é o nosso compromisso. Londrina já tem recebido no último ano e meio muitos recursos do governo federal, só que isso não está dito, isso não está aplicado. Nós queremos fortalecer e aplicar esses recursos", reforça.